Пенза, , 12:36 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 15 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 12 574 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 150 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 145 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

В регионе с начала пандемии выздоровели 9 832 человека, за сутки — 83 пациента. 142 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области на 14 октября под наблюдением врачей оставались более 5,6 тыс. человек, с коронавирусного учета сняли свыше 35,1 тыс. жителей.

Читайте также: В Пензенской области на коронавирус протестировали более 328 тыс. человек