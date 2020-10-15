Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чебоксарах 16 октября будут развёрнуты дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 15 октября, на сессии республиканского парламента глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.

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По его словам, в настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией насчитывается 1462 койки, из них 958 обеспечены кислородом.

«В связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и увеличением госпитализируемых лиц буквально с завтрашнего дня с 8 утра будет включён в коечный фонд — ещё дополнительно 135 коек на базе второй городской больницы минздрава Чувашии. В готовности к разворачиванию находятся ещё 358 коек», — сказал Владимир Степанов.

По данным властей, в республике с начала пандемии проведено 230 314 тестов на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минздрава Чувашии констатировал, что в республике ситуация с распространением коронавируса «становится сложнее и сложнее с каждым днём». За последние сутки предварительно подтверждено заражение у 40 человек, хотя две недели назад было от 24 до 27.

Напомним, в Чебоксарах в режиме госпиталя для пациентов с коронавирусом с марта 2020 года продолжает работать больница скорой медицинской помощи (БСМП), где прошли лечение более 6 тыс. пациентов. В связи с ожидаемым ростом заболеваемости в качестве стационара подключен филиал № 2 — всего в БСМП развёрнуто 542 койки.

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