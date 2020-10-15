Благовещенск, , 11:18 — REGNUM Жители Амурской области с 15 октября будут получать СМС с результатами тестов на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«С сегодняшнего дня в тестовом режиме отработаем схему доведения результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Заключен договор с компанией мобильной связи», — рассказала зампред правительства Амурской области Юлия Рябинина.

Постепенно на оповещение о результатах коронавирусных тестов через СМС перейдут все 12 лабораторий области. Если же пациенту необходимо письменное подтверждение результатов, нужно будет обратиться в поликлинику.

Ежедневно в Приамурье проводят порядка 3,8 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 52,2 млн.