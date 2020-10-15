Псков, , 11:26 — REGNUM В Псковской области в Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили очаг коронавируса. У двух постояльцев и семи человек персонала нашли эту инфекцию, сообщил губернатора региона Михаил Ведерников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

По его словам, в настоящий момент в доме-интернате проводится эпидемиологическое расследование, выдано предписание о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, губернатор указал на то, что в регионе продолжают выявлять большое суточное число инфицированных коронавирусом. Так, только за прошедший день в Псковской области выявлено 65 новых носителей SARS-CoV-2, что на один случай больше, чем сутками ранее.

«Даже самые жесткие ограничения не помогут, если их будут нарушать, — отметил Ведерников. — Каждый должен осознавать личную ответственность, как за свое здоровье, так и за здоровье своих близких».

Отметим, всего в Псковской области с начала пандемии подтверждено 6273 случая заражения коронавирусной инфекцией, 4301 человек выздоровел, в том числе 22 за прошедшие сутки, 67 человек умерли от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великих Луках примет пациентов корпус новой инфекционной больницы

Читайте развитие сюжета: Псковский Роспотребнадзор отправил на «дистанционку» Яммскую школу