Липецк, , 11:08 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 15 октября.

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Скончался 54-летний мужчина.

Всего по состоянию на 15 октября в регионе было зарегистрировано 55 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 5825 человек.

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