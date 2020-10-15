Нижний Новгород, , 11:06 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 061 757 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 352,8 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 11 240жителей области. Накануне было проведено 10 171 исследование.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 33,12% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, шестеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о шести летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 637 человек.

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