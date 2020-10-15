Вашингтон, 15 октября 2020, 11:06 — REGNUM В Соединённых Штатах студентов университета Бригама Янга в штате Айдахо заподозрили в том, что они специально заразились коронавирусной инфекцией, чтобы продать свою плазму, содержащую антитела к COVID-19. Об этом сообщается на сайте вуза.
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В университете уже начали изучать эти сообщения и инициировали внутреннее расследование.
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Ректор университета пообещал отстранить от занятий любого студента, если будет доказано, что он намеренно заразился коронавирусом для сдачи плазмы. Кроме того, в вузе рассматривают вариант перехода на дистанционное обучение.
По данным университета, на сегодня коронавирусная инфекция подтверждена у 109 учащихся вуза в Айдахо.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 20 штатах США в начале текущей недели был зарегистрирован рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Особенно резкий скачок заболеваемости, вызванной новым коронавирусом, был зафиксирован в штатах Висконсин, Индиана, Иллинойс и Огайо. Антирекорды также побили в Айдахо, Колорадо, Северной и Южной Дакоте.