Вашингтон, , 11:06 — REGNUM В Соединённых Штатах студентов университета Бригама Янга в штате Айдахо заподозрили в том, что они специально заразились коронавирусной инфекцией, чтобы продать свою плазму, содержащую антитела к COVID-19. Об этом сообщается на сайте вуза.

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В университете уже начали изучать эти сообщения и инициировали внутреннее расследование.

«Университет осуждает такое поведение и активно ищет доказательства подобного поведения среди наших студентов», — говорится в заявлении университета, которое приводит газета The New York Post.

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Ректор университета пообещал отстранить от занятий любого студента, если будет доказано, что он намеренно заразился коронавирусом для сдачи плазмы. Кроме того, в вузе рассматривают вариант перехода на дистанционное обучение.

По данным университета, на сегодня коронавирусная инфекция подтверждена у 109 учащихся вуза в Айдахо.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 20 штатах США в начале текущей недели был зарегистрирован рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Особенно резкий скачок заболеваемости, вызванной новым коронавирусом, был зафиксирован в штатах Висконсин, Индиана, Иллинойс и Огайо. Антирекорды также побили в Айдахо, Колорадо, Северной и Южной Дакоте.