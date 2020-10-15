Цхинвал, , 11:08 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Южной Осетии за последние сутки. Об этом 15 октября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«Еще у 24 человек подтвердился коронавирус, это данные за сутки, — рассказала врач журналистам. — Пятеро выздоровели».

Всего, по словам Кочиевой, с начала пандемии в республике выявили 197 случаев заражения SARS-CoV-2. В республике сделали 5881 ПЦР-тест на коронавирус, в том числе 81 за последние сутки. Случаи смерти пациентов с COVID-19 не зафиксированы.

Стоит отметить, что в школах Южной Осетии из-за роста числа случаев заражения коронавирусом отменены массовые мероприятия. Это также коснулось тех, которые ежегодно проводились 15 октября по случаю дня рождения великого осетинского поэта Косты Хетагурова.

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