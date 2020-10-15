Пермь, , 11:06 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 111 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С 12 октября в регионе суточный показатель выявляемых носителей SARS-CoV-2 превышает сто случаев и ежедневно растет. На сегодняшний день ежесуточный прирост составил 1%, а коэффициент распространения — 1,1 (на 14 октября — 1,09).

С начала пандемии в регионе зафиксировано 11 248 случаев заражения коронавирусом. Скончались 546 пациентов, у которых выявлен коронавирус. От COVID-19 оправились 7 612 человек. Лечение в стационарах получают 1 597 человек.

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