Липецк, , 11:02 — REGNUM В Липецкой области 15 октября подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 6857 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5825 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 40 — за последние сутки.

55 человек скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

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