Нижний Новгород, , 11:00 — REGNUM Шестеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о семи летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 637 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум двух месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября в регионе выявили 281 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 277 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 35 908 случаев.

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