Рязань, , 11:04 — REGNUM Вторые сутки подряд 90 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 15 октября в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны 24 пациента.

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В лечебных учреждениях находятся 305 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус, в том числе восемь детей. К аппаратам ИВЛ подключены 12 человек.

Всего в Рязанской области выявлено 9170 носителей инфекции. Выздоровели 6993 человек.