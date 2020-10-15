Минск, , 11:00 — REGNUM На 72 часа продлили срок ареста белорусской баскетболистке Елене Левченко, осужденной на 15 суток за участие незаконных массовых мероприятиях оппозиции республики, которая должна была выйти из СИЗО по отбытии наказания. Об этом 15 октября сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«Елене Левченко продлили арест еще на трое суток, спортсменка должна была выйти на свободу сегодня», — говорится в сообщении.

Также в нем напомнили, что Левченко, которая является бронзовым призером чемпионата Европы и финалисткой женской Национальной баскетбольной лиги (WNBA), была задержана 30 сентября и в настоящее время находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно, что находящийся в СИЗО КГБ бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико отрицает наличие договорённостей по итогам состоявшихся 10 октября переговоров арестованных оппозиционеров с Александром Лукашенко.