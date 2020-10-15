Нижний Новгород, , 10:58 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 октября выявили 281 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 277 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 35 908 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За последние сутки выписаны 133 человека, всего выздоровели с начала пандемии 30 050 нижегородцев.

По данным общероссийского оперативного штаба, за минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом шестеро жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 637 человек. Накануне сообщалось о семи летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 5221 человек. Более 2,1 тыс. человек получают лечение в инфекционных стационарах, около 3 тыс. человек наблюдаются медиками амбулаторно, 41 человек — в обсерваторах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава коэффициент распространения инфекция в области снизился за предыдущие несколько дней до 1,10. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда также сократился и составляет 13%.