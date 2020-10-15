Курск, 15 октября 2020, 10:57 — REGNUM В Курской области по состоянию на 15 октября зарегистрирован 61 летальный случай среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждена одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 7168 пациентов, в том числе 31 — за последние сутки.
Предыдущий летальный случай был подтверждён 9 октября.
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