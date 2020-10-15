Чебоксары, , 10:57 — REGNUM В Чувашии ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом: растёт число выявляемых случаев заражения коронавирусом и количество госпитализируемых больных. Ситуация «становится сложнее и сложнее с каждым днём». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 15 октября, на сессии республиканского парламента глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.

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Министр отметил, что если две недели назад коэффициент распространения составлял менее 1, то сейчас — 1,1, свободно 30,5% коечного фонда при рекомендуемом нормативе 50%, суточный прирост заболевших за две недели с 0,3% достиг 0,42%.

«Ситуация становится сложнее и сложнее с каждым днём… За последние сутки предварительно подтверждено заражение у 40 человек, буквально две недели назад было от 24 до 27, то есть мы видим рост», — сказа Владимир Степанов.

«Что касается всей ситуации, которую мы сдерживаем и общими усилиями пытаемся сдержать и не привести в плачевное состояние, то хотел бы через депутатов обратиться к населению Чувашской Республики по повышению бдительности, соблюдения тех мер, которые регламентированы указом главы Чувашской Республики — в частности, это масочный режим, дезинфекция рук, соблюдение масочного режима особенно в общественном транспорте, общественном пространстве. Это позволит нам максимально сдержать ситуацию и удержать её на более стабильном уровне», — призвал жителей глава минздрава Чувашии.

По данным на 14 октября, в Чувашии официально выявлено 9027 случаев заражения коронавирусом, выздоровели в республике 7539 пациентов, умерли 109 человек.

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