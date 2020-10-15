Чебоксары, 15 октября 2020, 10:57 — REGNUM В Чувашии ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом: растёт число выявляемых случаев заражения коронавирусом и количество госпитализируемых больных. Ситуация «становится сложнее и сложнее с каждым днём». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 15 октября, на сессии республиканского парламента глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.
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Министр отметил, что если две недели назад коэффициент распространения составлял менее 1, то сейчас — 1,1, свободно 30,5% коечного фонда при рекомендуемом нормативе 50%, суточный прирост заболевших за две недели с 0,3% достиг 0,42%.
По данным на 14 октября, в Чувашии официально выявлено 9027 случаев заражения коронавирусом, выздоровели в республике 7539 пациентов, умерли 109 человек.
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