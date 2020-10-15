Уфа, , 10:59 — REGNUM Бывшего директора сельхозпредприятия, главного бухгалтера ГУСП «Тавакан» и предпринимателя обвиняют в хищении более 26 млн рублей в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, с декабря 2014 по апрель 2016 года обвиняемый глава администрации Кугарчинского района занимал должность директора ГУСП «Тавакан».

По версии следствия, обвиняемый договорился с главным бухгалтером предприятия и предпринимателем о заключении с бизнесменом мнимых сделок о поставке и установке оборудования в товарно-молочной ферме сельхозпредприятия. Следователи считают, что таким образом им удалось похитить более 26 млн рублей совхоза.

Позже, на основании этих фиктивных документов Министерство сельского хозяйства Башкирии перечислило ГУСП «Тавакан» субсидию в размере более 10 млн рублей в рамках реализации региональной целевой программы.

Отмечается, что на самом деле данное оборудование поступило на предприятие на безвозмездной основе от фонда социально-экономического развития Кугарчинского района.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам мошенничества и злоупотребления должностями полномочиями. Свою вину фигуранты уголовного дела не признали, на их имущество и на имущество предприятия наложен арест.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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