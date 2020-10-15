Москва, , 10:53 — REGNUM На сегодняшний день складывается такое впечатление, будто Министерство просвещения России находится вне страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский.

«Министерство просвещения опять оказалось как будто бы вне страны. Такое ощущение, что министр вообще не живет в России. Минпросвещения было обязано за эти полгода подготовиться и приготовить необходимые ресурсы для более эффективного дистанционного образования, — посетовал Володарский. — Для этого можно было бы подключить и Академию наук, и вузы, которые занимались разработкой программ для дистанционного образования. Но ничего этого не сделано. Минпросвещения как будто вне нашего общества. Губернаторам и мэрам приходится принимать самостоятельные решения».

Как пояснил эксперт, возможно, эти решения не очень популярны, но в период молчания Минпросвещения другого ничего не остается.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Володарский высказался о растущей нагрузке, которая ложится на школьных учителей.

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