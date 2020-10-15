Москва, 15 октября 2020, 10:53 — REGNUM На сегодняшний день складывается такое впечатление, будто Министерство просвещения России находится вне страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский.
Как пояснил эксперт, возможно, эти решения не очень популярны, но в период молчания Минпросвещения другого ничего не остается.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Володарский высказался о растущей нагрузке, которая ложится на школьных учителей.
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