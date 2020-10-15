Петрозаводск, , 11:01 — REGNUM В Республике Карелия все классы двух школ, Центр психолого-медико-социального сопровождения Пудожского района, а также еще шесть классов общеобразовательных школ Петрозаводска и группа музыкального колледжа перешли на дистанционную форму обучения из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом 15 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены: по одному классу в школах поселков Лоухи и Чална-1, а также петрозаводских школ №33, №48, №19 и лицея №40 и одна группа в Петрозаводском музыкальном колледже.

Кроме того на «дистант» ушли все классы пудожских школ № 3 и №2 и Центра психолого-медико-социального сопровождения Пудожского района.

«Также на карантин из-за коронавируса выведена одна группа кемского детского сада №4. Одна группа дошкольников в поселке Колово Пудожского района отправлена на карантин из-за ОРВИ», — уточнил глава региона.

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