Брянск, , 10:51 — REGNUM 39 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус подключены к аппаратам ИВЛ в Брянской области. Наличие свободного коечного фонда в стационарах составляет 26%. Такие данные на заседание оперативного штаба 14 октября представила главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова.

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Рост количества заразившихся коронавирусом начался в сентябре. 36% выявленных носителей инфекции — неработающее население. Для приёма больных в регионе развёрнута 1721 койка. На 12 октября было занято 1059 коек, 39 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил представить план по готовности развертывания ещё 1,5 тысячи коек, которые будут вводить по мере необходимости.