Москва, , 10:50 — REGNUM В московских больницах аппараты искусственной вентиляции лёгких поддерживают жизнь 319 пациентов. Об этом 15 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад», — говорится в информации штаба.

За сутки в Москве госпитализировали 1196 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки выявили 3942 случая заражения коронавирусом.