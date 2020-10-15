Астрахань, , 10:50 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 15 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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17 августа скончался мужчина 1947 года рождения, 18 августа — женщина 1960 года рождения. Заключительные диагнозы были установлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 137 человек.

За весь период наблюдения выписан после выздоровления был 6987 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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