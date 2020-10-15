Сеул, , 10:56 — REGNUM В Южной Корее на фоне спада рождаемости к 2040 году доля иностранцев составит 4,5% населения страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, к 2040 году в стране будет проживать 2,28 млн иностранцев. При этом, население Южной Кореи сократится с 50,05 млн до 48,5 млн человек.

Известно, что при прогнозировании численности населения также учитывались натурализированные граждане, их дети и дети из смешанных (мультикультурных) семей.

Отмечается, что к 2040 году численность иностранцев и граждан Южной Кореи иностранного происхождения увеличится до 3,5 млн человек или 6,9% населения страны.

На фоне общей тенденции к старению общества доля трудоспособного населения снизится как среди южнокорейцев, так и среди иностранцев. В частности, среди коренного населения показатель сократится с 71,5% до 55,6%, а среди иностранцев — с 90,6% до 71,2%.

Натурализация — это процесс получения гражданства Южной Кореи гражданином иностранного государства.