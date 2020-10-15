Пермь, , 10:48 — REGNUM В Перми к 20 октября семиэтажный корпус горбольницы № 2 им. Граля на ул. Плеханова перепрофилируют под COVID-центр. На базе учреждения развернут 300 коек для пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Из развернутых в клинике коек для COVID-пациентов 70 мест будут оснащены кислородом.

Не перепрофилированными останутся отделения урологии и офтальмологии. Пациенты, которым была назначена плановая госпитализация будут перенаправлены в другие больницы.

Добавим, в Прикамье ухудшается эпидситуация. Суточный показатель выявляемых носителей коронавируса нарастает с каждым днем. На сегодняшний день в стационарных условиях лечение получают около 1,6 тыс. пациентов с COVID-19.

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