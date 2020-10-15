Барнаул, , 10:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 178 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в краевом правительстве.

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Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 15 858 человек, в том числе у 1180 детей до 17 лет. Выздоровели 13 618 человек, в том числе 66 — за последние сутки.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 617 пациентов с коронавирусом: 284 — от новой коронавирусной инфекции, 329 — от иных причин. По четырем случаям смерти проводится экспертиза. За прошедшие сутки скончались 13 человек. В краевом правительстве подчеркнули, что в семи случаях смерть наступила от COVID-19, в шести — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 октября в Алтайском крае было выявлено 172 носителя коронавируса, скончались восемь пациентов с COVID-19.

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