Ижевск, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне сообщалось о трёх летальных случаях.

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Умерли 79-летний и 83-летний мужчины. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 126 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября в республике выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 120 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7082 случаев.

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