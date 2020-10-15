Астрахань, , 10:46 — REGNUM В Астраханской области 15 октября подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 8020 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 966 человек.

Выздоровели 6987 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 137 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,16.

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