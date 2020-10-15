Владикавказ, , 10:46 — REGNUM В Северной Осетии получила надежду на спасение учительница Алета Дзуцева. Женщине, страдающей серьезным заболеванием, неизвестный благотворитель перевел на счет 2,5 млн рублей.

«Объявился незнакомый благотворитель с именем Иван — на счет Алеты «рухнули» одним переводом 2,5 млн рублей с сообщением «Спаси Господи», — пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, диагноз «лимфедема» учительнице начальных классов, проработавшей 25 лет в школе, поставили 11 лет назад. Женщина сильно прибавила в весе, появились другие заболевания, ей требовалось дорогостоящее лечение в Москве.

С просьбой о помощи учительница обратилась к народу через республиканские телеканалы и соцсети. Когда надежды на то, что удастся собрать нужную сумму, не подъемную для семьи Алеты, уже таяли, на счет женщины поступил перевод от неизвестного благотворителя.

Растроганная учительница от всей души выразила благодарность неизвестному Ивану. Благодаря его бескорыстной помощи она надеется встать на ноги.