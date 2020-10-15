Петрозаводск, , 10:55 — REGNUM В Карелии за прошедшие сутки выявлен 121 инфицированный коронавирусом житель, что на 41 случай больше, чем сутками ранее. Среди новых зараженных — десять детей. У 95 новых носителей есть признаки COVID-19.

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Также зарегистрирован 43-й летальный исход от COVID-19. В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска, 1943 года рождения. Об этом 15 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, как и в большинстве других летальных случаев, факторами, которые осложнили течение инфекции, стали сопутствующие хронические заболевания и преклонный возраст пациентки.

«К сожалению, это уже 43-й случай с начала пандемии. В целом смертность от COVID — 19 в республике составляет семь случаев на 100 тысяч населения, в среднем по России она намного выше — 15,8 случая на 100 тысяч населения», — отметил глава региона.

В числе новых инфицированных 74 человека выявлены в Петрозаводске, 11 — в Прионежском районе, восемь в Кондопожском районе, шесть в Медвежьегорском районе. По четыре случая — в Сегежском, Пряжинском и Суоярвском районах, по два случая — в Сортавальском районе и Лахденпохье. По одному случаю — в Питкяранте, Кеми, Беломорске, Олонце, Лоухи и в Муезерском районе.

Всего с начала пандемии в Карелии заразился 4981 человек, из них 3860 уже выписаны, в том числе 34 за последние сутки.

«В стационарах находятся 232 человека, из них в состоянии средней тяжести — 220 (плюс 31 за сутки), тяжелых — девять, на аппарате ИВЛ — три», — уточнил Парфенчиков.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1481 человек, в том числе 14 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 81 человек умер от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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