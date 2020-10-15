Владивосток, , 10:57 — REGNUM Во Владивостоке приступили к благоустройству девятого сквера, реконструируемого по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Площадь сквера в районе дома № 41б на улице Верхнепортовая — более 1 га, и он разделён на две части. Подрядчик приступил к планировке первой. На второй части сквера сделают детскую площадку.

Взамен старой растительности здесь высадят более 300 кустарников можжевельника казацкого, сирени вольфа, спиреи японской. На 7,8 тыс. кв. метров разместится газон, а на 250 «квадратах» сделают клумбы с цветами и шесть цветников.

По проекту в сквере демонтируют старую лестницу и установят новую железобетонную, проложат тротуары из брусчатки. Также появится спортивная площадка с резиновым покрытием и спортивные тренажеры трех видов. Предусмотрели в сквере и площадку для выгула собак.

Подрядчику также предстоит смонтировать системы ливневой канализации, электроснабжения и видеонаблюдения.

В сквере установят памятник защитникам Отечества. В монументе воплощены герои-пограничники Иван Стрельников и Николай Буйневич, погибшие в бою за остров Даманский.

«По нацпроекту «Жильё и городская среда» во Владивостоке уже реконструировали территорию на улице Лермонтова в поселке Трудовое, сквер Надибаидзе на улице Калинина, Жариковский сквер на «Дальзаводе» и сквер Игнатьева на Первой Речке. В октябре планируется закончить благоустройство в сквере в районе Авангарда, а к началу ноября — на острове Попова. Также активные работы ведутся в Матросском сквере, вскоре подрядчик выйдет и на объект на Русской, 48», — добавили в правительстве.

Такой объём благоустройства делается во Владивостоке впервые за десятки лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край вошёл в тройку субъектов по объёмам финансовой помощи, выделяемой в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По итогам распределения средств Минстроя России между регионами Дальнего Востока на 2021-й и плановый период двух последующих годов, на поддержку государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды Забайкалье за три года получит около 825 млн рублей.