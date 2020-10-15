Ижевск, , 10:44 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 октября выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 120 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7082 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписан 101 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 4758 человек. 126 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки. Накануне было зарегистрировано три летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2198 человек. Из их числа 1494 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 599 — в состоянии средней степени тяжести, 105 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 октября в республике провели 429 036 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4446 тестов на коронавирус.