Москва, , 10:43 — REGNUM В России установлен абсолютный антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 15 октября в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксировано 286 летальных исходов», — говорится в информации.

Это максимальный показатель за всё время пандемии коронавируса. Прежний антирекорд — 244 летальных случая — был установлен два дня назад. В прошлые сутки зафиксировали 239 смертей.