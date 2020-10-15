Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге нарастает смертность от COVID-19. За последние сутки это заболевание было признано основной причиной смерти еще 46 человек, сообщили 15 октября в федеральном оперативном штабе. Это сразу на 16 смертей больше, чем было объявлено днем ранее.

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Новый показатель смертности — самый высокий за время второй волны эпидемии в Петербурге и один из самых высоких за всё время пандемии. По суточной смертности Северная столица — на второй строчке после Москвы (57 смертей).

С учетом новых данных, в Петербурге от ковида скончался 3351 человек за всё время пандемии. В эту цифру входят только те летальные исходы, где COVID-19 признан основной причиной смерти.

Уровень летальности заболевания в Петербурге на 15 октября составляет 6,71%. Напомним, за сутки выявлено 638 новых носителей коронавируса.

За последние сутки в России подтверждено 286 летальных случаев. За весь период в России умерли 23 491 человек.

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