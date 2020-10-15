Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Экс-глава антикоррупционного отдела УМВД Екатеринбурга Владимир Нечаев, содержащийся под стражей в исправительной колонии № 13, получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Экс-полицейскому не потребовалась госпитализация, ему оперативно оказали медпомощь.

14 октября 2020 года должен был состояться суд, на котором экс-полицейскому намеревались избрать меру пресечения. Теперь заседание перенесли.

Как сообщало ИА REGNUM, Нечаев проходит по коррупционному уголовному делу в отношении экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова.

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