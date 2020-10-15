Тбилиси, , 10:38 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 919 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 15 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Всего на текущую дату в стране зафиксированы 14 440 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 7367 человек победили инфекцию, в том числе 208 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 113 человек с диагнозом COVID-19, из них четыре в течение последних суток. В стационаре лечат 836 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1090. На карантин поместили 5721 человека.

Стоит отметить, что выявление за сутки 919 носителей коронавируса является рекордным показателем для Грузии. Предыдущий максимум был установлен только накануне, и тогда за день выявили 680 случаев заражения SARS-CoV-2. Ранее глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что среди выявленных в стране носителей коронавируса в среднем 36% бессимптомные.

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