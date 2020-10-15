Пхёнтхэк, Южная Корея, , 10:26 — REGNUM На военных базах США в Южной Корее продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был выявлен у двух военнослужащих, прибывших в страну 2 и 12 октября. В настоящее время граждане США изолированы и проходят лечения в медицинском учреждении на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке.

Общее число случаев заражения, подтверждённое на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 227.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 110 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 24 988.

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