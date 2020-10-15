Оренбург, , 10:15 — REGNUM Заместитель председателя законодательного собрания Оренбургской области Александр Куниловский заболел коронавирусной инфекцией. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети.

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По словам депутата, с болезнью его семья справляется в домашних условиях. После курса уколов наступило улучшение состояния здоровья.

«Продолжаем бороться и очень хочется уже сбросить «корону». Всем здоровья, берегите себя и близких. Потому что с этой болезнью остаешься один на один, и перед ней все равны. А всем скептикам, говорящим что это запугивание и пропаганда, отвечаю: «Не дай бог вам примерить корону на себя», — сказал депутат.

Стоит отметить, с начала пандемии в Оренбургской области выявлено 14 644 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 13 145 пациентов. В стационарах с диагнозом COVID-19 находятся 1 119 человек.