Новосибирск, , 10:15 — REGNUM Министерство экономического развития Новосибирской области напомнило новосибирцам о том, что сегодня, 15 октября, начинает действовать туристический кэшбэк до 20% для отдыхающих на российских курортах. Новосибирцы могут получить кэшбэк за отдых в 23 санаториях региона.

По словам начальника отдела развития внутреннего и въездного туризма управления маркетинга, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития области Елены Крыжановской, в условиях действующих ограничений по передвижениям и путешествиям в регионе особой популярностью пользуются туры выходного дня на короткие расстояния и оздоровительные программы санаториев.

Отметим, что в Новосибирской области 23 санатория, четырём из них присвоена категория 4*, пяти — категория 3*.

Уточняется, что новосибирские санатории в полном объёме проводят процедуры, но с поправкой на действующие санитарные нормы.

Напомним, что туристический кэшбэк предоставляется в рамках второго этапа программы, реализуемой Федеральным агентством по туризму и направленной на повышение возможностей доступного круглогодичного отдыха граждан внутри страны в осенне-зимний период.