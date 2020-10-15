Самара, , 10:17 — REGNUM Проведение профилактических медосмотров и диспансеризации приостановили в Самарской области. Об этом сообщается в приказе министерства здравоохранения региона, опубликованном 14 октября на официальном сайте ведомства.

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Согласно документу, для предупреждения распространения коронавируса в Самарской области с 14 октября приостанавливается проведение профилактических медосмотров, в том числе и с применением мобильных комплексов. Кроме этого, приостанавливается плановый амбулаторный прием граждан врачами — узкими специалистами, а также прием граждан в центрах здоровья. Приостановлена также и плановая госпитализация пациентов в дневные и круглосуточные стационары.

В документе также указано, что необходимо обеспечить доступность и своевременность оказания медпомощи на дому и в амбулаторных условиях пациентам с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом. При этом необходимо организовать дополнительные бригады медицинских работников для оказания помощи таким пациентам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе было зарегистрировано семь активных очагов групповой заболеваемости COVID-19. Всего было выявлено 13 444 случая заражения коронавирусом, при этом 10 491 человек справился с ним.

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