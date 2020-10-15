Бразилиа, , 10:19 — REGNUM Шизофрения, болезни Альцгеймера и Паркинсона могут угрожать людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Из-за нового вируса в коре головного мозга гибнут нейроны, говорится в исследовании бразильских учёных, опубликованном в электронной научной библиотеке medRxiv.

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При тяжёлом течении болезни гибель нейронов ожидаема, так как низкий уровень насыщения крови кислородом очень вредит мозгу. Однако столь серьёзные последствия грозят даже переболевшим в лёгкой или средней форме, рассказал один из координаторов научной работы Даниэл Мартинс-ди-Соуза из Университета штата Сан-Паулу в Кампинасе.

Учёные установили, что новый коронавирус поражает астроциты — клетки, отвечающие за питание нейронов и их связь между собой. В результате у многих пациентов проявляются симптомы неврологических нарушений. Это головная боль, чрезмерная сонливость, ухудшение памяти, потеря вкуса и обоняния, в ряде случаев — судороги.

Пока специалисты не могут сказать, временны или необратимы такие последствия. Они будут наблюдать за переболевшими людьми по меньшей мере три года. Предположительно, вирус может провоцировать дегенеративные заболевания в случае, если человек к ним генетически предрасположен.