Улан-Удэ, , 10:10 — REGNUM Министерство здравоохранения Бурятии обратилось в Бурятский государственный университет с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал ректор учебного заведения Николай Мошкин в обращении к студентам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, на сегодня уже более 170 ординаторов и студентов Медицинского института БГУ работают наравне со взрослыми в качестве медиков в госпиталях. Однако в последние недели ситуация ухудшается, ежедневно выявляется более сотни новых случаев. В результате медицинские службы вынуждены работать в авральном режиме. В этих условиях минздрав просит университет привлечь студентов к работе в госпитальных базах и в поликлиниках города.

«При этом привлечение студентов-медиков будет осуществляться на добровольной основе, с оформлением временного трудового договора, выделением средств индивидуальной защиты и предоставлением стимулирующих выплат», — отметил ректор.

Николай Мошкин призвал учащихся откликнуться на просьбу. Желающим предложено обратиться в деканат.

Между тем вместе с нехваткой сотрудников в республике «тает» коечный фонд для больных COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, из-за нехватки мест многие пациенты лежат в коридорах медицинских учреждений.

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