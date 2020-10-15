Пермь, , 10:04 — REGNUM ⠀В двух городах Пермского края появились граффити в поддержку медиков, которые ведут лечат пациентов от COVID-19, сообщает краевой минздрав.

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В Перми на фасаде общежития медицинского университета (ул. Попова, 58) рядом с краевой клинической больницей появился масштабный рисунок на тему борьбы с коронавирусной инфекцией. Автором эскиза рисунка является уличный художник — финалист отборочного этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа (ПФО) «ФормART» Станислав Кислов.

⠀В министерстве здравоохранения отметили, что место для граффити выбрано не случайно. Студенты-медики и выпускники медуниверситета были одними из первых, кто пришел на помощь в период самоизоляции.

⠀По словам автора арт-объекта, его работа рассказывает о вкладе каждого человека в борьбу с коронавирусной инфекцией. Особенно велика заслуга врачей, ученых и всех, кто оберегает и спасает людей.

Стоит отметить, это уже второе граффити, посвященное медикам. Первый арт-объект появился в Чусовом на стене детской больницы.