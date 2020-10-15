Абакан, , 10:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 68 человек, за весь период — у 5229. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в правительстве республики.

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За сутки в регионе выздоровели 50 человек, за весь период — 4306. Получают лечение 869 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 октября в Хакасии коронавирус выявили у 67 человек. За время пандемии в республике скончались 54 пациента с COVID-19.

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