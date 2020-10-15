Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM Магазин «Афоня» в Первоуральске (Свердловская область) закрыли из-за множества нарушений, допущенных его владельцем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В торговой точке нарушались «правила продажи отдельных видов товаров», допускался обман потребителей при продаже товаров, торговали немаркированной продукцией. Индивидуальный предприниматель не исполнял предписания Роспотребнадзора и уже не раз привлекался к административной ответственности. В санитарном ведомстве подали иск о прекращении деятельности ИП.

Первоуральский городской суд удовлетворил исковые требования. Предприниматель попытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но там решили оставить жалобу без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области участились проверки торговых точек на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

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