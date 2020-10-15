Кызыл, , 09:59 — REGNUM В Туве общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 8350. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки выявлено 46 новых носителей.

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Диагноз подтвердился у жителей Кызыла (37), Каа-Хемского (3), Кызылского (3) и других районов.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 72 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 59. За весь период выздоровело 7658 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

В медицинских учреждения Кызыла находятся 100 человек, состояние которых оценивается, как тяжёлое. При этом к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены пять пациентов.

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