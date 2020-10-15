Киев, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 5062 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 15 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за сутки от последствий коронавирусной пневмонии в стране скончались 73 человека, выздоровел 951 пациент.

Всего за время пандемии на Украине выявили 281 239 случаев заражения коронавирусом, из них 5302 оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина может рассчитывать на 8 млн доз вакцины от коронавируса, которых хватит для прививки 20% населения страны.

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