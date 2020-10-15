Москва, , 09:57 — REGNUM В настоящее время общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 52,2 млн. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 52,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 478 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 286 630 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 13 октября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 51 801 245.