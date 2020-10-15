Токио, , 10:08 — REGNUM Авиарейсы из России и правила въезда в Японию — это совершенно разные проблемы. Так прокомментировал представитель японского министерства госземель, инфраструктуры, транспорта и туризма 15 октября ТАСС возобновление регулярного авиасообщения между РФ и Японией.

Он назвал возможным возобновление полетов российских авиакомпаний в Японию, но отметил, что пока не знает о конкретной договорённости по этому вопросу.

«Однако возобновление полетов возможно, поскольку мы его и не запрещали. В то же время совершение авиарейсов и правила въезда в Японию — это совершенно разные проблемы», — сказал японский чиновник.

В МИД Японии сообщили об ограниченной выдаче виз российским гражданам. Их выдают для деловых поездок и учёбы, они также доступны членам проживающих в Японии семей. Туристов в этой категории пока нет.

Визы выдают в случае, если какая-либо японская компания или организация может подтвердить выполнение приезжающим карантинных требований. Так, они должны соблюдать самоизоляцию 14 дней и ежедневно информировать соответствующие органы о своём самочувствии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября правительство России возобновило авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, приостановленное ранее в связи с пандемией коронавируса.

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