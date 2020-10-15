Кемерово, , 09:53 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 15 октября, за прошедшие сутки выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 36, Осинники — 20, Междуреченск — 17, Кемерово — 14, Мыски — 14, Березовский — 12, Анжеро-Судженск — девять, Ленинск-Кузнецкий — девять, Киселевск — семь, Гурьевский МО — шесть, Прокопьевск — пять, Юрга — четыре, Беловский МР — четыре, Таштагольский МР — четыре, Новокузнецкий МР — три, Калтан — два, Краснобродский — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Тисульский МР — два, Березовский — один, Кемеровский МО — один, Топкинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 195 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в Новосибирской области выявили 12 585 случаев заражения коронавирусом, 8541 человек выздоровели, 161 пациент скончался.

Отметим, что по состоянию на 14 октября за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией.