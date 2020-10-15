Москва, , 09:56 — REGNUM Свыше 286 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 286 630 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 52,2 млн, из которых 478 тысяч были сделаны за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 13 октября под медицинским наблюдением в России находится 376 164 человека.